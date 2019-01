Derby lorrain de football : le principal club de supporters de Nancy va boycotter le match

Le derby lorrain de football entre Metz et Nancy est prévu le mardi 29 janvier

Rassemblés en réunion extraordinaire ce lundi 21 janvier, les membres du principal club de supporters du club de Nancy, Saturday FC, annoncent dans un communiqué qu'ils "ont pris la douloureuse décision de boycotter" le match du derby lorrain entre Metz et Nancy le 29 janvier prochain.

Une annonce au lendemain de la publication de l'arrêté du préfet de Moselle , qui encadre le déplacement des supporters nancéiens. Comme les précédents ce derby a été classé à risque par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme. Il devait se tenir initialement le 21 décembre dernier, mais à la demande de la préfecture de la Moselle confrontée à un manque de policiers, en raison de la crise des gilets jaunes et de la menace terroriste, il a été reporté à la date du 29 janvier.

Des conditions de déplacement innacceptables

Pour ce 29 janvier, il a été décidé, que l'AS Nancy Lorraine allait distribuer 450 contremarques à ses supporters intéressés par le derby. Le déplacement vers Metz se fera uniquement en bus et il sera encadré et sécurisé par les forces de l'ordre. Les fans qui ne disposeront pas de ces contremarques nominatives ne pourront pas se rendre au stade Saint-Symphorien.

Le SaturdayFC met en cause dans son communiqué les conditions de ce déplacement, parmi le critiques : "Places limitées à 450, priorité donnée aux groupes de supporters ou comment diviser pour mieux régner... Positionnement uniquement en haut du parcage... Déplacement à 29 euros...Déplacement sous escorte depuis le stade Picot avec une présence imposée à 15h30 pour un premier départ à 16h..." Des supporters nancéiens qui s'estiment méprisés par les autorités et par le club de Nancy. "Nous sommes rappelés à la triste condition du supporter et de sa gestion" peut-on lire encore dans le communiqué.