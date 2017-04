Ligue 1 : le FC Metz prend sa revanche (2-1) face à Nancy et se donne de l'air au classement

Ce samedi, le FC Metz a remporté la deuxième manche du derby lorrain face à Nancy. Les Messins ont ouvert la marque avant de se faire reprendre. Ils ont ensuite doublé la mise avant de gérer la fin de partie. Au classement, les Grenats conservent la 15è place.

Le FC Metz avait une revanche à prendre, ce samedi face à Nancy. Etrillés lors du derby aller, en terres nancéiennes (4-0), les Grenats avaient à cœur de laver l'affront et, surtout, de gagner 3 points précieux dans la course pour le maintien. Devant les 20.009 spectateurs réunis pour l'occasion, ils ont réussi les deux missions.

Un tifo pour motiver les troupes

Pas d'erreur possible, quand on repense à l'immense tifo brandi en tribune ouest lors de l'entrée des joueurs : c'est un peu plus qu'un derby qui s'est joué ce samedi soir au stade St-Symphorien. Ambiance en tribune, ambiance sur le terrain, aussi, avec une rencontre hachée, marquée par les nombreuses fautes. La première demi-heure est d'ailleurs pour le moins stérile en occasions, d'un côté comme de l'autre.

Mais l'ouverture du score est finalement pour les Grenats à la 29è minute. Servi loin du but, Ismaïla Sarr se faufile tout seul dans la défense de Nancy et remporte son duel face au gardien. Les Messins semblent alors dominer la partie. Comme un symbole, Ndy Assembe empêche le 2-0 d'une superbe parade face à Cheick Diabate.

Match haché

C'est donc en quelque sorte contre le cours du jeu, dans une défense messine poreuse, que Maouassa, côté ASNL, égalise à la 41è. Il s'agit là de la seule occasion nancéienne de la première période. Et malgré les derniers coups de boutoir du FC Metz, le score à la pause est bien de 1-1.

En deuxième période, les Messins reprennent leur siège du but de l'ASNL. Cela finit par payer à la 53è minute, par le pied d'Opa Nguette qui dévie une frappe de Simon Falette. Ce deuxième but messin oblige Nancy à se projeter à nouveau et les joueurs rouge et blanc retrouvent la possession de balle. Mais cela reste stérile pour les meurthe-et-mosellans.

Le FC Metz compte désormais 39 points

À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, les Grenats ont toujours ce petit but d'avance mais peinent à inscrire ce 3è but qui leur permettrait de respirer. Et dans les tribunes, le public pousse son équipe pour ne pas qu'elle flanche dans ces derniers instants.

Et malgré les 5 minutes de temps additionnel, c'est bien le FC Metz qui s'impose sur ce score de 2-1. Au classement, le FC Metz occupe la 15è place avec 39 points. C'est 7 de plus que le barragiste, Dijon, qui joue ce dimanche face à Bordeaux.

Réactions à venir sur francebleu.fr