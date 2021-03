Derby Nîmes / Montpellier : rassemblement des supporters pailladins avant le départ des joueurs

Les Ultras de l'Armata et de la Butte on lancé un appel cette semaine, sur les réseaux sociaux. Ils souhaitent mobiliser un maximum de supporters de la Paillade, ce dimanche, pour encourager les joueurs avant le départ pour Nîmes.

Il s'agit de "faire comprendre aux joueurs l'importance cruciale de ce derby et laver l'affront d'octobre dernier". L'appel au peuple pailladin lancé par les ultras de l'Armata et de la Butte est très clair et vise à mobiliser le plus de supporters possible, ce dimanche (9h34), devant l'hôtel Mercrure (Polygone), à Montpellier, où les footballeurs héraultais seront au vert avant le derby contre le Nîmes Olympique.

L'idée : galvaniser les hommes de Michel Der Zakarian, qui s'en iront défier le Nîmes Olympique, aux Costières (13h), match qui se jouera à huis-clos. Les ultras demandent que les amoureux du MHSC arborent les couleurs de la Paillade et "que le départ en terre ennemie se fasse dans une ambiance bouillante".

Au match aller, perdu (0-1) à la Mosson, près de 400 supporters s'étaient massés autour de l'enceinte, à l'arrivée des joueurs au stade.