Derby Nîmes-Montpellier : "un match qui peut nous donner des ailes" déclare Andy Delort

Même si, globalement, ils dédramatisent et font profil bas, avant de se rendre à Nîmes, les footballeurs pailladins sont parfaitement conscients de l'enjeu et de l'énorme attente autour du derby, qui aura lieu ce dimanche, au Stade des Costières (13h).

Au fond d'eux, les pailladins le savent : ce derby à Nîmes est capital ! Mais officiellement, pas question de dramatiser, ni de provoquer, et encore mois de pavoiser. A l'aller, le MHSC n'a pas abordé la rencontre comme il l'aurait sans doute fallu et comme l'a laissé entendre cette semaine le président Laurent Nicollin, dans les colonnes de Midi Libre. Résultat : les héraultais ont traversé la rencontre sans la jouer et ont fini par s'incliner. Une courte défaite (0-1), la première dans l'élite à domicile contre l'ennemi, qui a écoeuré les supporters et laisser un goût amer.

Aujourd'hui, il s'agit donc "de laver les fronts" selon le vice-capitaine Andy Delort, de retour après un mois d'absence. Ce match, l'attaquant algérien ne l'aurait manqué pour rien au monde et aurait pu le jouer sur une jambe : "C'est un match particulier pour tout le monde (...) le match aller nous a fait beaucoup de mal, ça a été compliqué, même si aujourd'hui, je préfère être à notre place qu'à la leur". Depuis, "il y a eu des discussions dans le vestiaire, et on a su revenir. Cela a peut-être été un mal pour un bien, mais aujourd'hui, il faut se rattraper pour le club, pour nos supporters, pour la région".

Des déclarations mesurées, mais une détermination totale. Voici l'ambiance à quarante-huit heures de ce qui ressemble à un match clef : "il peut peut-être nous donner des ailes", ajoute le buteur sétois.

Les maths plutôt que la géo !

De son côté, Michel Der Zakarian, s'il est apparu détendu en conférence de presse ce vendredi, a semblé lui aussi prudent dans ses déclarations et a plutôt cherché à évacuer l'éventuelle pression, à la fois sur ses épaules et sur celles de ses joueurs : "Le match, il ne faut pas le faire avant, il faudra le jouer dimanche à 13h (...) (...) Il n'y a aucune pression. Il y a un match à gagner, c'est une évidence. On est des compétiteurs, on veut gagner le derby. Mais ce n'est qu'un match de foot. C'est un match important, pour nos supporters, pour le club, pour nous, mais il n'y a que trois points en jeu (...) Il faut le préparer comme tous les matchs, sérieusement, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien".

Par ailleurs, plutôt que d'insister sur la suprématie régionale, chère aux supporters, le technicien héraultais a préféré se concentrer sur l'enjeu mathématique : "ce sont trois points importants si on veut rester au contact des équipes qui sont devant nous (...) on arrive dans les dix derniers matchs, et il va falloir en gagner beaucoup pour rattraper les équipes qui sont devant nous, atteindre la cinquième place, ça demande de faire une grosse série." Et de conclure que de toute façon, "ce n'est pas un vrai derby. Un derby sans public, c'est pas pareil". Bref, si l'attente et l'espoir sont énormes du côté des amoureux de la Paillade, c'est avec calme, concentration et sérénité que le club aborde son voyage dans le Gard, où la dernière victoire remonte à août 2000 (0-2).

LES DECLARATIONS

