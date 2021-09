Derby OGC Nice - AS Monaco : à huis clos... mais pas sans supporter !

Même à huis clos dimanche le derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco va faire du bruit. La Populaire Sud appelle à se rassembler devant l'Allianz Riviera à 11h et une centaine de supporters du Gym étaient déjà présents ce vendredi matin pour soutenir les Aiglons.

Avant de jouer en silence, les Aiglons font le plein de décibels. Une centaine de supporters sont venus soutenir le Gym ce vendredi matin à l'entraînement. "On doit leur montrer qu'on est là," souffle Benjamin. "C'est un crève-cœur de ne pas pouvoir être en tribunes pour le derby alors on vient les soutenir avant." L'OGC Nice reçoit l'AS Monaco à huis clos dimanche à l'Allianz Riviera. Un des trois matchs à jouer sans public après les incidents face à l'OM. Mais le Gym pourra quand même compter sur le soutien de ses supporters dimanche.

La Populaire Sud appelle à se rassembler devant l'Allianz Riviera

Sur ses réseaux sociaux, la Populaire Sud a publié un communiqué cette semaine pour appeler à se rassembler devant l'Allianz Riviera à partir de 11h pour accueillir le bus rouge et noir avant le match. "Un moment de communion et de fête" espère la Pop', qui prévient dans son communiqué que "aucun débordement ne sera toléré". "Bien sûr qu'on sera là !" confirme Alain, abonné depuis de nombreuses années. "L'équipe nous fait plaisir cette saison alors on doit les soutenir, même si on est dégoûté de ne pas voir le match". "Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne," renchérit Virginie, qui sera elle à la sortie du centre d'entraînement dimanche. "On sera derrière le bus en voiture, avec les drapeaux et avec Nissa la Bella à fond dans l'autoradio !".

Capture d'écran du communiqué de la Populaire Sud

Les supporters du Gym pourront revenir au stade à partir du samedi 2 octobre face à Brest. Ils découvriront à cette occasion les filets de protection qui sont en cours d'installation devant les tribunes Ray et Populaire Sud.