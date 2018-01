Saint-Étienne, France

Traditionnellement les derbys sont programmés le dimanche à 21h, comme toutes les grandes affiches du championnat de Ligue 1. Mais cette fois, il y a de la concurrence, le Classico entre le PSG et l'OM. Les amateurs du derby devront donc allez un peu plus tôt au stade des Lumières puisque le match a été fixé à 17h le dimanche 25 février. Peut-être un regret pour les amateurs de chaude ambiance hivernale et nocturne du derby, à coup sûr une satisfaction pour un public plus familial qui va pouvoir se rendre au stade.

Ce 116ème derby entre Saint-Étienne et Lyon au Groupama Stadium est très attendu côté stéphanois. Les Verts auront à coeur de prendre leur revanche après l'humiliation subie lors du dernier derby le 5 novembre (ndlr : défaite 0-5), la provocation de Nabil Fékir et tous les incidents qui se sont produits en marge de ce match.

Mais à l'extérieur, les Stéphanois sont très loin d'être favoris. Ils sont 14ème de Ligue 1 alors que l'OL pointe à la 2ème place.

Avec ou pas des supporters stéphanois ?

Et comme toujours, la question qui va maintenant se poser, c'est celle de la présence -ou pas- des supporters stéphanois pour ce déplacement. On aurait d'abord pu être optimiste mais là aussi, les incidents du 5 novembre (nombreux fumigènes, bagarres en dehors du stade, tifos polémiques, envahissement de la pelouse) donnent à penser que la préfecture du Rhône pourrait prendre un arrêté d'interdiction de déplacement de supporters.

Le match sera comme tous les autres à suivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire le 25 février.