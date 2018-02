Plus que quatre jours avant le derby entre l'ASSE et l'OL. Et ce mardi, près de 150 supporters stéphanois sont venus assister à l'entraînement ouvert au public à l'Étrat. Des supporters très motivés qui croient dur comme fer en la victoire des verts.

Saint-Étienne, France

Les supporters stéphanois voudraient sortir de leur mémoire le match-aller. Un derby cauchemardesque. Les stéphanois avaient sombré, dimanche 6 novembre, 5 à 0 à Geoffroy Guichard face à l'Olympique Lyonnais. Alors forcément pour ce match-retour (27éme journée de Ligue 1) il y a comme un goût de revanche.

Une équipe de l’ASSE "new style" qui séduit les supporters

Et les supporters des verts, veulent montrer aux joueurs de l’ASSE qu’ils croient en eux. Mardi, ils étaient environ 150 à assister à l'entrainement ouvert au public à l'Étrat. Comme Roselyne bientôt 70 ans, cette mamie chic avec son bel imperméable noire et son brushing impeccable, est persuadée que les verts ont une carte à jouer. "C’est une évidence çà ne sera pas simple, mais je pense que ce n’est pas rêver que de penser au moins à un nul. Car Lyon est bien uniquement dans les grosses compétitions. En championnat ça ne marche pas si bien que çà et puis Lyon n’a encore jamais rencontré notre équipe "new style"" explique Roselyne. De nouvelles recrues, un nouvel entraîneur qui plaisent aux supporters, comme Camille 11 ans pour elle : "les nouveaux défenseurs sont vraiment très bons" et elle ajoute "c’'est une nouvelle stratégie que celle de Christophe Galtier donc selon moi ça peut le faire".

2-1 pour l'ASSE et même 5-0 pour les plus optimistes

Emeric lui pense même que _"_l’ASSE peut gagner 2-1" ce dimanche face à l’OL "si les verts tiennent bien leur défense je pense que cela est possible, car les lyonnais sont un peu moins bons en ce moment". Certains supporters avouent même rêver d’un 5-0 pour l’ASSE, afin de rendre moins douloureux le souvenir du match-aller. Des supporters qui ne pourront néanmoins encourager leur équipe que de loin , le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture du Rhône vont conjointement prendre des mesures pour interdire la présence de fans des Verts à Lyon.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche 25 février à 17h00 au Parc OL.