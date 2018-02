De l'eau a coulé sous les ponts depuis le match aller. Les Stéphanois ont réalisé un excellent mercato hivernal et restent sur 4 matches sans défaites. Malgré tout, les deux formations ne visent pas les mêmes objectifs : Lyon croit toujours au podium et à la Ligue des Champions, l'ASSE était 11e à 6 points de la 5e place avant le début de cette journée.

Un tournant pour chaque équipe

Comme toujours, un derby gagné apporte plusieurs semaines de calme et de confiance. Un derby perdu c'est au contraire un des objectifs de la saison qui tombe à l'eau avec les questions et les doutes qui en découlent. En ce moment les Lyonnais ne peuvent plus se permettre de laisser des points en route, surtout à domicile, s'ils veulent retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils comptent donc sur ce derby pour repartir de l'avant et suivre le rythme de Monaco et Marseille qui visent le même objectif. A l'ASSE, la relance est déjà en cours, il faut la confirmer. Par le résultat et uniquement par le résultat, c'est à dire au moins un point car il n'y a rien d'autre qui compte. Les prestations des Verts sont trop fluctuantes pour imaginer que juste une belle opposition aura des effets positifs sur la suite de la saison. Après ce derby, l'ASSE aura 3 matches très abordables en mars avant la trêve : Dijon et Guingamp à domicile, et Rennes à l'extérieur. Des rencontres pour s’approcher du maintien et continuer de regarder vers le haut. A condition donc de ne pas flancher dans le derby.

Les Lyonnais avaient obtenu la plus large victoire de leur histoire en derby le 5 novembre 2017. © Maxppp - Richard Mouillaud

Que faire pour ne pas couler encore une fois ?

D'abord oser mettre sur la pelouse une équipe qui serait un mixte en les meilleurs joueurs et ses plus beau guerriers. S'il manque parfois ses matches, Vincent Pajot s'est par exemple toujours sublimé dans les derbies face à Lyon. Romain Hamouma a déjà marqué 3 fois dans un derby : s'il ne se blesse pas, son expérience sera indispensable.

Face à Lyon, dans un Groupama Stadium exclusivement rouge et bleu, les Verts n'auront sans doute pas beaucoup d'occasion. Il faudra alors savoir tuer le match, comme à Angers... Pas comme lors du match aller.

Dans ce derby si important pour les deux équipes, personne n'a le droit de passer à coté et de perdre ses nerfs comme Léo Lacroix.

L'ambiance sera électrique, peut être même très désagréable pour le camp stéphanois et les plus costauds tiendront le choc. La pire des attitudes serait de vouloir se venger. Mais c'est impossible : ce que l'Ol a fait au match aller, Saint-Étienne est incapable de le réaliser. Mais les Verts peuvent au moins montrer une autre attitude et livrer une vraie bataille. Ce sera déjà un net progrès, 3 mois après avoir été humiliés.

Les supporters absents, présents

Les Verts seront au complet puisque l'infirmerie est vide mais il manquera le 12e homme puisque les supporters des Verts sont interdits de déplacement au Groupama Stadium. Ils se sont donnés rendez-vous ce dimanche matin à 10h à l'Etrat pour le départ du bus stéphanois en direction de Lyon. Comme chaque année, ils seront des centaines comme Donovan présents pour passer un message aux joueurs : "C'est important d'être présents même si on ne sera pas au match. Il faut qu'ils le fassent pour nous, qu'ils s'arrachent sur ce match en pensant aux supporters, surtout après ce qu'il s'est passé au match aller."

Les déclarations stéphanoises

Loïc Perrin (capitaine des Verts) : "Beaucoup de choses ont changé et surtout de notre côté. Aujourd'hui on a commencé à relever la tête même si tout n'est pas parfait. On a retrouvé de la confiance dans le jeu et les résultats. On va aborder ce match sans traumatisme particulier. Au contraire : on a fait ce qu'il fallait pour arriver avec le maximum de confiance. On va essayer d'aller faire l'exploit à Lyon. Ils aspirent à jouer la Ligue des Champions. Pas nous. On va essayer d'aller créer la surprise."

Jean-Louis Gasset (coach de l'ASSE) : "C'est fragile. Certains s'enflamment et me parlent de la 5e place. Je connais un peu le football : c'est fragile. La dynamique est bonne alors essayons de maintenir cet état d'esprit, ce niveau de jeu. Ayons 42 points et après on va retrouver le sourire"

