Derby OL-AS Saint-Etienne : "Le travail paye" espère le nouveau directeur général adjoint des Verts

Le 124e derby de l'histoire entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais. Les Verts doivent s'imposer sur la pelouse du Groupama Stadium pour lancer l’opération maintien et pour les supporters. Le derby, le mercato au menu de notre entretien avec Samuel Rustem.

INTERVIEW - Samuel Rustem, directeur général adjoint de l'ASSE avant le derby Copier

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous êtes depuis quelques semaines dans le trio qui gère l'opérationnel à l'ASSE, avec Jean-François Soucasse et Loïc Perrin. Quel est votre rôle ?

Samuel Rustem, directeur général adjoint de l'AS Saint-Etienne : C'est une grosse implication. La tâche est simple c'est de faire en sorte que tout se passe bien. C'est une coordination entre la direction administrative et la direction sportive. Ainsi qu'une coordination générale au niveau des différents services pour que la performance collective soit au rendez vous.

C'est jour de derby. Cette ASSE là est prête à livrer une une grande bataille ce soir face à l'Olympique Lyonnais ?

Bien sûr comme comme pour tous les matchs. On est toujours prêts à livrer une grande bataille. On ne va pas sur le terrain pour simplement faire le nécessaire. On y va pour gagner les matchs. C'est ça, le quotidien de tous les joueurs. C'est le quotidien de l'entraîneur, du travail qu'on fait avec Jean-François Soucasse, avec Loïc Perrin, avec Pascal Dupraz, avec l'ensemble des gens qui évoluent au sein du club. Un quotidien qui se veut performant aussi bien sur le terrain que dans les bureaux.

Qu'est ce que vous avez envie de dire aux supporters ce matin à quelques heures de ce derby ?

Tout le monde sait ce qu'est un derby. Que ce soit avec une jauge à 5000, que ce soit à huis clos, que ce soit à 50 000. Tout le monde l'a préparé. Tout le monde fait tout pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Le travail paye et maintenant, on attend 21 heures, le coup d'envoi, pour montrer que tout le monde est prêt.

Sur le mercato, Eliaquim Mangala s'est engagé hier pour six mois. Un défenseur central qui n'a pas joué de match complet depuis plus d'un an. C'est un pari ?

Au delà d'un pari, c'est un joueur qui a fait ses preuves. C'est un joueur de niveau international. Il est là. Il est prêt. Il a voulu venir à l'AS Saint-Etienne. Il a voulu venir chez les verts, dans un club qui a une grande histoire. Il a voulu s'inscrire dans cette histoire. Il a satisfait à de nombreux tests notamment physique. Au delà de l'aspect mercato, c'est un défenseur qui veut prouver beaucoup de choses. Il sera à disposition du club puisqu'il sera qualifié à la fin de la semaine pour les prochains matchs. Sur le mercato on a beaucoup travaillé avec Jean-François et Loïc. On a eu aussi des moyens à disposition de la part des actionnaires, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir se positionner avec ambition pour que l'objectif puisse être atteint, que l'équipe soit compétitive et que le maintien soit obtenu.

Un attaquant est attendu. Matata Guirassy sont des noms qu'on peut qu'on peut oublier ou on peut encore y croire ?

On n'oublie rien. On continue à travailler. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. On a les moyens pour essayer de mettre en œuvre la meilleure stratégie possible dans l'intérêt collectif. On aime les verts, on fait tout. On donne justement le maximum pour y arriver.