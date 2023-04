Derby SM Caen - Havre AC : "Ce sont les Havrais qui ont la pression"

C'est dans un Stade d'Ornano plein à raz bord et à guichet fermé que le SM Caen s'apprête à recevoir son voisin Havrais ce samedi. Depuis son arrivée à Malherbe, Stéphane Moulin et son staff ont bien cerné l'importance du derby dans le cœur des supporters caennais mais ne ressentent aucune pression, bien au contraire.

"Je trouve que c'est un bonheur de jouer dans un stade plein alors je ne vois pas où est la pression, estime le coach caennais. Alors on sait que tout le monde souhaite que l'on gagne mais ça, c'est vrai pour tous les matchs. Celui -ci plus que les autres évidemment mais ce que je veux c'est que l'équipe présente son meilleur visage. Après, la pression ne fait pas gagner des matchs, cela peut en faire perdre mais je ne vois pas pourquoi on aurait la pression. Le jeu doit primer sur l'enjeu et justement l'enjeu n'est pas le même qu'eux aujourd'hui. La pression, c'est eux qui l'ont. Ce n'est pas nous."

Le Havre loin devant au classement mais...

La dynamique des deux clubs normands n'est pas la même en cette fin de saison. Invaincu depuis 30 journées et une défaite à Valenciennes (2-1) , Le Havre est leader depuis la 14e journée mais reste sur sept nuls lors de ses onze derniers matchs. Le Havre, même dans une position confortable au coup d'envoi, doit se méfier du grappillage de points derrière lui de Bordeaux et de Metz, ses plus proches poursuivants.

Cinquième à égalité de points avec Sochaux, Le Stade Malherbe Caen a engrangé sept victoires sur les onze dernières journées. Les Malherbistes ont également aligné trois victoires de rang à domicile. De quoi les garder encore mathématiquement dans la course à la montée mais délivrés de toute pression.

Des derbies qui ne sourient pas au SM Caen cette saison

C'est la quatrième fois cette saison que les Bleu et Rouge croisent le chemin d'une équipe normande. Battus deux fois par QRM et à l'aller par Le Havre, les Caennais n'ont pour l'instant inscrit aucun point dans les derbies. Jamais Le Havre n'a gagné deux derbies face à Caen dans une même saison.

Le SMC n'a plus battu le HAC à d'Ornano depuis septembre 2013 et reste sur trois échecs consécutifs à la maison.

SM Caen - Havre AC à suivre ici en direct ce samedi

Le Groupe et l'effectif du SM Caen