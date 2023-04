Ligue 2 : les 10 bonnes raisons (objectives) de préférer Caen au Havre avant le derby ce samedi

Samedi, c’est derby. Si sportivement l’issue de la saison de Ligue 2 s’annonce bien meilleure pour le HAC, avec une montée dans l'élite quasi assurée, le SM Caen (5e) aura à cœur de battre le leader. Surtout à domicile dans un stade d’Ornano plein et chaud bouillant comme jamais avec 20.000 spectateurs attendus , du jamais vu depuis quatre ans.

Cette rivalité dépasse le cadre du football, entre l’ancienne Haute-Normandie et l’ex Basse-Normandie désormais réunifiées, entre la première ville de la région (Le Havre) et la capitale historique de Guillaume le Conquérant (Caen).

En toute objectivité, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) vous donne les 10 bonnes raisons de préférer Caen au Havre :

1. Niveau architecture, il n'y a pas photo entre les clochers des abbayes de Caen et les deux cheminées du Havre.

2. L'affluence est plus importante au stade d’Ornano qu'au Stade Océane. Selon la LFP à la mi-saison , Caen a une affluence moyenne de 13.717 spectateurs ce qui en fait le 3e de Ligue 2 alors que le HAC est 6e avec 9.928 spectateurs.

Les affluences de Ligue 2 publiées par le site de la Ligue de Football Professionnel après 19 journées - LFP

3. Le sable des plages du Calvados est plus agréable que les galets du Havre.

4. Côté musique, Orelsan possède un meilleur palmarès que Médine. Le rappeur qui a grandi à Caen et qui vient de temps en temps à d'Ornano supporter les Rouge et Bleu compte douze Victoires de la Musique et son album "Civilisation" - certifié disque de diamant en un temps record de cinq mois - est le plus vendu en 2021 et en 2022.

5. Le port de Caen est bien plus pratique et joli que le port du Havre.

6. Concernant la météo, il tombe à l’année 790mm de pluie au Havre contre seulement 740mm à Caen... Rien à voir !

7. Alors OK le centre-ville du Havre est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et l'architecture de la ville a été redessinée par Auguste Perret après la guerre. Mais rien ne vaut la pierre de Caen.

8. Parce que le tram de Caen est beaucoup plus beau que celui du Havre. Et pourtant c’est le même constructeur (Alstom). On n'y peut rien !

9. Parce que Caen n’a jamais reçu le prix de "la France moche". Récompense décernée au Havre en 2021 par l'association " Paysages de France " en raison notamment des panneaux publicitaires.

10. Parce que Mathieu Bodmer s’est d’abord révélé au Stade Malherbe (2000-2003). S'il est pour beaucoup dans la réussite du Havre en tant que directeur sportif du club, il n’a jamais joué au HAC !

> Coup d'envoi du derby Caen - Le Havre ce samedi à 14h45 à vivre sur France Bleu Normandie

