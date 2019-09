119ème derby AS Saint-Etienne / Lyon (le 6 octobre, 21h) : les premières places sont disponibles

Saint-Étienne, France

Vous le savez, comme annoncé la semaine dernière, le 119ème derby aura lieu le 6 octobre à 21 heures dans le Chaudron. Il sera comme d'habitude à vivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire, comme tous les autres matches de l'AS Saint-Étienne.

À partir de ce jeudi, un PASS incluant les trois matches de gala programmés dans le Chaudron cette saison – Lyon, Paris et Marseille – est mis en vente pour les abonnés.

Pour le moment, sont concernés :

> Les abonnés bénéficient d'une priorité d'achat de PASS Ultimate à partir du jeudi 12 septembre (9h).

> Les membres Premium/Gold accèderont à la vente le lundi 16 septembre (9h).

> L'ouverture de la vente des PASS Ultimate au grand public aura lieu le mardi prochain (9h).

L'ouverture au grand public prévue mardi

Le club ne précise pas encore quand il sera possible de se procurer des billets uniquement pour le derby, le choc de la 9ème journée de Ligue 1 et le match le plus important de la saison pour les supporters des Verts.

En attendant, l'ASSE reçoit Toulouse dimanche pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi 17 heures dans le Chaudron, à vivre dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.

De leur côté, après une belle victoire inaugurale à Vendenheim (3-0) le weekend dernier, les Vertes reçoivent l'OGC Nice à 13 heures dimanche sur le terrain Salif Keita de l'Etivallière.