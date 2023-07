Un dernier hommage rendu à Georges Bereta, légende de l'ASSE

"Six titres de champion de France, quarante-quatre fois international [...] il doit bien y avoir un coin là-haut, dans le paradis vert, pour partager un café, le verre de l'amitié. Adieu Jo." Philippe Gastal, conservateur du musée des Verts, est au bord des larmes quand il évoque la carrière de Georges Bereta. Il est aussi un grand ami de celui qu'on surnommait le "lutin vert". Les obsèques de cette légende de l'ASSE se tenaient ce lundi 10 juillet à l'église de l'Étrat.

Des anciens joueurs l'AS Saint-Etienne sont venus lui rendre un dernier hommage : Les frères Rivelli, Bernard Lacombe, Loïc Perrin... Mais aussi beaucoup de supporters étaient présents. L'occasion de se remémorer quelques souvenirs, un match contre Split, un coup franc avec l'équipe de France... Salvador, lui, était dans la même école que Georges Bereta : "J'avais dix ou douze ans. On avait un petit terrain en terre, et déjà quand on jouait au foot il nous ridiculisait".

Les supporters rendent hommage à Georges Bereta © Radio France - Célestin Navarro

L'église de l'Étrat était pleine . Les supporters ont suivi la cérémonie grâce à une sonorisation installée sur la place. Environ 500 personnes étaient présentes.