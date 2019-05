Dernière journée de Ligue 1 : suivez le match du DFCO contre Toulouse !

C'est la dernière journée de championnat de Ligue 1 ce vendredi soir et le dernier espoir de maintien pour le DFCO. Dijon est 189e et avant-dernier avant de recevoir Toulouse à Gaston Gérard. La victoire est donc impérative pour espérer jouer les barrages, même s'il faudra aussi une défaite de Caen.

Le DFCO affronte Toulouse, à Gaston Gérard, pour cette dernière et 38e journée de Ligue 1.

Le spectre de la Ligue 2 plane sur le DFCO avant le dénouement du championnat. Dijon affronte Toulouse ce vendredi soir, à Gaston Gérard, avec un infime espoir de maintien. il faut d'abord gagner, et ensuite espérer un faux pas de Caen à domicile face à Bordeaux.

Tout est possible, mais disons-le franchement, le scénario le plus probable, c'est bien la relégation, et ses conséquences sur les finances du club. Même si pour l'instant, personne ne veut vraiment en parler.

