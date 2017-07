Derniere ligne droite avant la reprise de la Ligue 1 pour le DFCO

Double actualité en cette fin de semaine pour le DFCO. Il y a d'abord la prolongation de contrat de Baptiste Reynet, qui sera dijonnais jusqu'en 2021. Il y a ensuite le dernier match amical, avant la reprise de la ligue 1. Ce samedi Le DFCO accueille Strasbourg à 19h au stade Gaston Gérard.

IL a failli partir dans le sud, signer dans le club de, feu, Louis Nicollin (Montpellier) . Mais c'est bien les buts de Dijon que Baptiste Reynet va défendre ce samedi contre Strasbourg et tout au long de cette saison 2017/2018. Baptise Reynet, tout comme le staf dijonnais, qui doit se poser quelques questions a une semaine d'aller défier Marseille (dimanche 6 août au stade vélodrome).

La préparation s'est passée sans gros soucis, le mercato a permis de palier numériquement les départs de Lees-Melou, Diony et Lothiès, mais pour le reste l'équipe semble encore en rodage. Les matchs amicaux ont plus soufflés le froid que le chaud. Pour l'instant les comptes sont légèrement déséquilibrés avec 3 défaites (2/1 face à Nancy, équipe de L2, le 8 juillet ; 4/0 contre Saint-Etienne, club de L1 le 15 juillet et 2/0 face à Bourg-Péronas formation de L2 le 22 juillet) pour 2 victoires (3/2 contre Sochaux équipe de L2 le 12 juillet et 2/0 face au Puy-en-Velay modeste équipe de National).

Six recrues sont venues grossir les rangs du DFCO durant cette intersaison. Wesley Lautoua, défenseur en provenance de Lorient; Cédric Yambere défenseur central qui arrive de Bordeaux; Naïm Sliti, milieu défensif prêté par Lille; Eden Massouema, milieu de terrain du Paris Football Club ainsi que les deux attaquants: Wesley Saïd qui arrive de Rennes et Benjamin Jeannot, l'ancien Lorientais.