Derby des rillettes : un match qui s'annonce défensif entre Le Mans FC et Tours

Le Mans, France

Le Mans FC et Tours s'étaient quitté sur un match nul, 0 partout, en phase aller suite à un but refusé au Mans : le match de ce vendredi soir devrait à nouveau être marqué par un jeu très défensif.

14 buts encaissés depuis le début de la saison pour le Tours FC, 13 pour Le Mans : les deux clubs ont les meilleures défenses du championnat. "C'est un adversaire qui défend bien, reconnait Richard Déziré, le coach du Mans FC. Ils n'ont perdu qu'un match sur trois depuis le début de saison et ont très souvent partagé les points". "Ils ont un des gardiens les plus efficaces de National, très costaud et qui leur a souvent enlevé une épine du pied", ajoute-t-il.

De son côté, Le Mans n'a pas à rougir : sa défense comme son attaque se portent bien. Après une première défaite à domicile de l'année contre Villefranche la semaine dernière, les manceaux sont en plein sursaut : "on a pu actionner ce levier de la défaite, alors qu'on gagnait presque systématiquement à domicile ces derniers mois, explique Richard Déziré. Ça donne envie de remettre un coup tout de suite".

Monter en attaque pour viser la victoire

Pour gagner contre Tours, "il va falloir mettre beaucoup de rythme pour essayer de les déstabiliser rapidement", estime le défenseur du Mans FC Pierre Lemmonier. Si on veut les mettre en danger, il faudra faire circuler le ballon très rapidement. On sait qu'ils ont de très bons joueurs offensivement et que ça peut aller vite !".

Il faudra peut-être essayer d'installer notre bloc d'attaque assez haut chez eux.

Pierre Lemmonier ne s'attend pas à un match reposant, malgré l'attaque plus laborieuse de Tours, qui n'a mis que huit buts cette saison. "C'est sur ce type de match qu'il faut être deux fois plus concentrés, explique-t-il, car on pourrait avoir tendance à tomber dans le fait d'être à l'aise et ne pas défendre comme d'habitude". _"Tours va avoir un regain de mobilisation en nous recevant chez eux, donc il faudra qu'on ait la capacité à faire les choses ensemble et donner le meilleur de nous-mêmes"_, conclut Richard Déziré.

Le match Le Mans FC - Tours FC est à vivre en direct sur France Bleu Maine dès 19h30 ce vendredi.