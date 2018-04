Caen, France

Les éléments des derniers abris de touche attendent filmés dans les dépôt de partir pour la Russie. Avec ce troisième et dernier envoi, la société Metalu Plast achèvera un contrat décroché fin janvier, l'un des plus gros de son histoire. De quoi remplir six semi-remorques. Envoyés en Kit, ils sont ensuite montés sur place dans les stade.

"Habituellement pour ce type d'abris de touche très haut de gamme, on a des commandes pour trois abris, explique Jean Claude Behr, le président de Metalu Plast. Là, il s'agissait d'une commande pour trente abris de touche. Et le délai de livraison qu'on nous a demandé était celui que l'on a pour une commande de trois abris de touche. C'était un challenge palpitant."

C'est aussi une jolie victoire à l'export pour cette PME de 69 salariés, leader français de son secteur. En Discussion avec un partenaire russe pour distribuer ses produits, Metalu Plast s'est retrouvé au bon endroit avec le bon produit au bon moment lors du lancement d'appel d'offre lié à la Coupe du Monde.

"C'est encore plus exigeant que sur un contrat normal, précise le responsable de la communication Simon Fournier, parce que les normes sont différentes, parce que les volontés sur les produits sont différents. Là, la volonté était de raccourcir en hauteur les abris de touche pour que cela gêne le moins possible la vue des spectateurs derrières et qu'ils soient le transparent le plus possible pour que le public puisse voir au mieux les joueurs."

Il a été demandé de revoir les bancs pour qu'ils comprennent non pas deux mais un seul rang de 23 places. Le délai de livraison a également été raccourci pratiquement de deux mois en cours de contrat. Autant dire que les salariés ont relevé un défi prenant mais gratifiant.

Les trente abris de touche de la PME calvadosienne équiperont 6 des 12 stades de la Coupe du Monde (Iekaterinbourg, Samara, Volgograd, Saransk, Rostov et Nijni Novgorod) et protègeront les plus grandes stars mondiales du Football.

"Aujourd'hui ils sont en train de monter le stade d'Iekaterinbourg, relève avec plaisir Thibault Vigueurie, directeur technique de Metalu Plast. Et du coup ce stade est aussi le stade qui accueillera le premier match de la France contre le Pérou."