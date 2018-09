Nancy, France

Vous les avez peut-être aperçues dans les rues de l'agglomération nancéienne ce vendredi. Des affiches détournant les codes de celles du cirque ont été placardées dans de nombreux endroits entre jeudi soir et vendredi matin. Des affiches visiblement réalisées par des supporters mécontents du début de saison du club au chardon, lanterne rouge de Ligue 2.

Le titre est explicite : "ASNL, le grand cirque depuis 2016". On y retrouve le président Jacques Rousselot déguisé en clown, Pablo Correa en dompteur, Vincent Hognon en Monsieur Loyal et Paul Fischer en tant que clown.

En sous-titres, on peut lire "numéro unique avec 11 chèvres" et "numéro d'illusion avec les investisseurs".

Une façon "souriante" de critiquer la gestion du club alors que l'AS Nancy Lorraine reçoit ce vendredi 14 septembre l'équipe du Havre, pour la 7e journée de Ligue 2 de football.