Des arbitres à prix d'or pour accueillir un match amical du Mans FC à Moncé-en-Belin

Le quatrième match de préparation du Mans FC, contre le FC Versailles 78, se jouera au stade Michel-Geoffroy de Moncé-en-Belin, samedi 8 août 2020, à 18h. Ces deux clubs évolueront respectivement en National et en National 2 la saison prochaine. Pour recevoir une rencontre amicale de cette envergure, le club de Moncé doit payer la Fédération française de football (FFF) pour faire venir des arbitres. Un forfait de 800 euros qui "intègre pour les trois arbitres désignés les indemnités ainsi que les frais de déplacement", selon la fédération. A cela, s'ajoutent 150 euros de frais de dossier pour l'"examen et le suivi de la demande de validation du match amical".

"Une grosse perte" pour le club

Ces 950 euros restent en travers de la gorge du président de l'ES Moncé, Philippe Georges : "ça fait déjà une grosse perte avant de démarrer le match !" Son club compte un joueur de 20 ans qualifié "jeune arbitre élite". Il pourrait servir d'arbitre de touche pour cette rencontre, selon le président qui trouve injuste de devoir payer pour faire venir d'autres arbitres. "D'habitude la touche est faite par les arbitres de Moncé et le centre par un arbitre de la Ligue", explique Philippe Georges. "Cela nous revient à environ 100 euros le match."

Le président de l'ES Moncé s'étonne également du montant des frais de dossier. "Il y avait cinq ou six pages à remplir et c'est moi qui l'ai fait ! Vu le travail qu'on fournit bénévolement, on aimerait savoir d'où proviennent ces frais de dossier et surtout pourquoi."

Des entrées un euro plus cher pour compenser

L'ES Moncé aurait pu signer une convention avec Le Mans FC et le FC Versailles pour partager les frais d'arbitrage comme c'est prévu dans le règlement de la FFF. "On accueille Le Mans qui est le club phare du département, donc on prend les frais à notre charge et on conserve l'argent de la restauration de la buvette", détaille Philippe Georges qui ne pensait pas devoir payer autant. Pour recouvrir ces frais, le club moncéen a augmenté le prix des entrées de 4 à 5 euros. Le stade Michel-Geoffroy devrait recevoir entre 500 et 600 spectateurs pour ce match amical entre Le Mans et Versailles.