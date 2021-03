EN IMAGES - Des banderoles "Merci Julien" dans Rennes pour l'ex-entraîneur du Stade Rennais

Elles sont partout dans Rennes. Des banderoles "Merci Julien", en hommage à Julien Stéphan, ont fleuri dans la capitale bretonne. Le Roazhon Celtic Kop, club de supporters du Stade Rennais a voulu remercier le désormais ex-entraîneur du club. Sur la gare de Rennes, la mairie, place Sainte-Anne ou encore au-dessus de la rocade.

Julien Stéphan a démissionné il y a une semaine. D'abord en charge de la réserve, il avait pris la tête de l'équipe première et est derrière les plus beaux succès du club ces dernières années. La victoire en Coupe de France en 2019, un parcours remarquable en Ligue Europa et la première qualification de l'histoire du club en Ligue des Champions. Julien Stéphan a depuis été remplacé par Bruno Génésio, ex-entraîneur lyonnais, qui dirigeait son premier entraînement ce samedi 6 mars.