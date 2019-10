Des biens du SCB vendus aux enchères publiques

C’est à une vente aux enchères publiques peu commune qu’était conviée la population ce lundi matin : celle de biens appartenant au SCB ! Il s’agit là, toujours, des suites de la liquidation judiciaire intervenue en 2017 et qui a entrainé le club vers le fond, sportif et financier.

Bastia, France

Poursuivant sa mission de liquidateur, Me Roussel avait inscrit plusieurs lots à la vente et convié le public sur le terrain même du centre d'entrainement de l'IGESA, à la marana. Une douzaine de lots étaient mise à la vente. Une partie concernait les installations de l’Igesa (du matériel de bureaux, des ordinateurs, des téléviseurs, du matériel médical, de musculation et des cages de football), l’autre partie le stade Armand Cesari (le matériel de restauration et le comptoir dans les loges, les chambres froides et même les fauteuils sur lesquels s'assoient entraîneurs et joueurs remplaçants les soirs de matchs ainsi que les guérites qui les abritent !

L'annonce par voie de presse © Radio France - Jean Pruneta

Un huissier de justice sur un terrain d’entrainement, la mise en vente d’outils de travail et une matinée plutôt stressante pour le Président du SCB. " C'était un moment assez particulier, a déclaré Claude Ferrandi, particulier et difficile à suivre avec la crainte de voir partir du matériel qui représente notre outil de travail au quotidien".

"un moment de stress" Claude Ferrandi, Président du SCB Copier

Un président un peu plus rassuré par le déroulement de cette vente aux enchères. Mis à part deux personnes (l’une pour une tente de réception, l’autre pour une cage de football pour un club amateur), pas grand monde venu "profiter" où "ajouter" aux déboires du club. Les seuls acquéreurs : les SOCIOS du SECB ! Grâce à ce qui reste encore dans les caisses, suite à la campagne de dons de 2017, l’association de supporters représentée par son secrétaire Guillaume Longo, a pu acheter l’ensemble des lots de matériel médical et de musculation du centre d'entrainement, pour 20.000 euros.

"Fiers de ce que nous avons réalisé" Guillaume Longo, secrétaire des socios SECB Copier

Me, Filippi, huissier de justice, à l'annonce la vente © Radio France - Jean Pruneta

Un matériel vital qui restera donc à disposition du club après accord avec les Socios.