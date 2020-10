Des "bonnes énergies" et "un entraîneur de grande valeur" : Hatem Ben Arfa explique son arrivée à Bordeaux

Hatem Ben Arfa a passé son premier entraînement en tant que joueur des Girondins de Bordeaux avec le sourire. Il l'a retrouvé, parfois, pendant la conférence de presse de présentation de l'après-midi. Par exemple, quand son nouveau directeur sportif, Alain Roche a expliqué qu'il avait passé neuf mois sans jouer, juste avant son retour comme joueur, en l'an 2000.

Hatem Ben Arfa n'en est pas là non plus puisqu'il a joué au mois de juillet avec Valladolid, lorsque la saison espagnole a repris. Mais ces cinq matchs avec le club espagnol sont les seuls qu'il a disputé en 17 mois, depuis son départ de Rennes. Pourtant, Ben Arfa, se dit "très bien" physiquement. Et même "super bien" comparé à il y a trois-quatre ans. Il ne s'est quand même pas avancé sur la date de son premier match, sans dire s'il serait disponible à Marseille, le 17 octobre.

Gasset, j'aime beaucoup sa philosophie d'homme et d'entraîneur

Sa certitude, en revanche, c'est d'avoir choisi Bordeaux pour la présence sur le banc de Jean-Louis Gasset, qu'il a côtoyé en équipe de France, lorsque l'entraîneur des Girondins était l'adjoint de Laurent Blanc.

Jean-Louis Gasset (2e rang, à gauche) et Hatem Ben Arfa (2e rang, 4e en partant de la droite) juste avant l'Euro 2012, avec aussi le capitaine bordelais Laurent Koscielny. © AFP - FRANCK FIFE

"Dès que j'ai vu que l'entraîneur, c'était Jean-Louis Gasset, ça m'a donné l'idée de venir travailler avec ce coach, parce que j'aime beaucoup sa philosophie d'homme et d'entraîneur", a expliqué Ben Arfa en conférence de presse. J'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C'est quelqu'un qui est porté vers l'offensif, qui aime créer le jeu, du surnombre sur l'adversaire. Et puis après, en tant qu'homme, comme je l'ai connu en équipe de France j'ai senti vraiment des bonnes énergies. Et pour moi, ça reste un un entraîneur avec beaucoup de valeurs".

Les discussions qu'il a eues avec son nouvel entraîneur n'ont pas encore porté, tout de même, sur son positionnement tactique, a-t-il dit en conférence de presse. Mais Ben Arfa a aussi ressenti des "énergies", avec le trio Gasset-Roche-Longuépée. "Je me trompe rarement quand j'ai un a priori sur les personnes", dit Ben Arfa, qui avait formidablement bien marché à Nice, lorsqu'il était entraîné par Claude Puel, un autre affectif.

Hatem Ben Arfa, nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux, présenté au Matmut Atlantique en présence du directeur sportif Alain Roche et du président du club Frédéric Longuépée. © Radio France - Camille Huppenoire

Comme l'avait dit son directeur sportif Alain Roche, un peu plus tôt dans la journée, les négociations ne sont pas récentes entre Ben Arfa et les Girondins, elles durent depuis "un mois, un mois et demi". Elles se sont donc conclues sur un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec une saison supplémentaire en option. "Moi j'avais en tête de venir ici, explique Ben Arfa. Je savais qu'il y avait des difficultés au club, donc j'ai attendu, et au final, ça s'est fait", au lendemain du dernier jour du mercato. Il assure avoir été "très bien accueilli" dans un vestiaire où il connaissait déjà Benoît Costil de la génération 87 des jeunes de l'équipe de France, mais aussi Laurent Koscielny et Jimmy Briand de l'équipe de France, la vraie et Paul Baysse, époque niçoise.

Un club historique

Alors, à Bordeaux, Ben Arfa entend "retrouver du plaisir sur le terrain". Ça n'est d'ailleurs pas pour l'argent qu'il est là, puisque Roche assure qu'il avait des propositions financières supérieures. Celui qui a joué dans cinq autres clubs de Ligue 1 jure aussi qu'il n'est pas non plus là dans un quelconque esprit de revanche, qu'il n'attend aucun match plus que les autres et qu'il n'est pas "là pour prouver".

Le numéro 8 des Girondins, comme Yoann Gourcuff ou Johan Micoud, a en tout cas conscience d'arriver dans "un club historique". "Je me souviens de la période Laurent Blanc/Gasset, avec Souleymane Diawara, Yoann Gourcuff... Il y avait vraiment une grosse équipe à l'époque. Mais ça va revenir un jour ici, c'est sûr". Avec lui, qui fait partie des joueurs "qui peuvent changer la physionomie de certains matchs, faire lever les foules", dixit Alain Roche, les supporters bordelais l'espèrent.