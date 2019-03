Des boulangeries alsaciennes se mettent aux couleurs du Racing pour la finale de la Coupe de la Ligue

Alsace, France

Les personnalités alsaciennes ne sont pas les seules à afficher leur soutien au Racing Club de Strasbourg. A J-1 de la finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp, les initiatives se multiplient et les boulangeries se mettent à leur tour aux couleurs du Racing.

C'est le cas "Chez Arno" à Hochfelden dans le Bas-Rhin. Le boulanger Arnaud Wietrich et son cuisinier partent même à Lille pour le match mais ils voulaient marquer le coup pour leurs clients aussi. "_C'est un événement, ça fait des années que Strasbourg n'a pas gagné_... là en plus ce sont deux équipes qui n'ont pas le budget des grosses écuries comme le PSG donc sur le papier, c'est une belle finale, ce n'est pas une finale d'argent." raconte Arnaud Wietrich dont les pains au chocolat seront décorés d'une feuille sucrée avec le logo du club.

C'est la première fois que le boulanger et sa pâtissière font une opération de ce type. "On suit le Racing depuis tout petits, _je me souviens des premiers matchs à la Meinau alors maintenant que j'ai une entreprise, c'est important de montrer son soutien_... En plus avec mon activité, on n'a pas forcément le temps de suivre parce qu'on bosse souvent sept jours sur sept et de nuit, donc on montre qu'on reste solidaire !"

"Ça crée des liens avec les clients"

A l'approche de la finale ce samedi 30 mars, le sujet revient d'ailleurs de plus en plus dans les discussions avec les clients. "C'est marrant de voir que ça crée un lien avec les gens, remarque Arnaud Wietrich, _habituellement on est dans notre activité, les clients viennent et on ne prend pas toujours le temps de discuter_. Là on se rend compte qu'on a un point en commun, c'est encore plus sympa et ça nous a donné envie de faire quelque chose !" Environ 150 pains au chocolat seront ornés du logo du Racing pour l'occasion, "Pas tous, car il y a aussi des gens qui ne sont pas trop football ou n'ont pas envie d'en entendre parler... On espère juste que personne n'est pour Guingamp !" sourit le boulanger.

Mais l'artisan de Hochfelden n'est pas le seul à avoir eu cette idée. A Surbourg, au nord de Haguenau, la boulangerie Lienhart a choisi de faire ses éclairs en blanc et bleu ! "On avait déjà décoré nos pâtisseries pour l'Euro et la Coupe du monde alors là il fallait marquer le coup !" explique la gérante Sandra Lienhart qui confie "Je soutiens le club mais c'est surtout mon mari, le boulanger, qui est fan de longue date." Les trois parfums, chocolat, vanille et café sont disponibles aux couleurs du Racing.