Des centaines de fleurs déposées devant le stade à Caen en hommage à Emiliano Sala

Caen, France

Emiliano Sala n'est resté que six mois au stade Malherbe de Caen en 2015. Mais ses performances sur le terrain et sa gentillesse ont marqué les supporters caennais. A l'occasion de la rencontre décalée de ligue-1 entre Caen et Nantes ce mercredi soir 13 février l'émotion est forte porte 6 du stade d'Ornano où un portrait géant du joueur a été installé. De nombreux supporters déposent depuis la fin d'après-midi des bouquets de fleurs sur l'esplanade. Ce match n'est pas un match comme les autres puisque Caen et Nantes sont les deux derniers clubs où l'Argentin a évolué ces trois dernières années. Sa disparition , au large des côtes du Cotentin fin janvier dans l'avion qui le conduisait vers son nouveau club de Cardiff a marqué tous les esprits.

Play for Sala

L'hommage à Emiliano Sala se poursuivra dans l'enceinte du stade avec l'échauffement des équipes. Le staff et les joueurs caennais porteront un t-shirt "play for Sala" et Une vidéo de l'attaquant argentin sera diffusée sur les écrans du stade. Pendant le match, les maillots du stade Malherbe seront floqués au nom de Sala et à la 14ème minute de jeu , le public sera invité à applaudir. La 14eme minute en référence au numéro que le joueur argentin portait quand il jouait en Normandie lors de sa demi-saison en 2015.

Un Tifo dans le Kop

Un autre moment fort appartient au Kop des supporters Caennais. Il déploiera un Tifo pour saluer celui qui ne sera resté que six mois en Normandie mais dont l'abnégation et l'efficacité sur le terrain auront pesé dans le maintien du Stade Malherbe de Caen en Ligue 1. Ironie de l'histoire, Caen se bat également pour son maintien dans l'élite en ce début d'année...2019.