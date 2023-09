Des centaines de supporters à Menton à la rencontre des deux dernières recrues de l'OGC Nice

Romain Perraud et Aliou Balde ont pu dédicacer des cartes aux supporters, petits et grands.

"Pour la première fois, c'est un maire qui a fait la démarche de venir vers nous pour organiser un Village OGC Nice", savourait Virginie Rossetti mardi soir sur notre antenne .

ⓘ Publicité

La municipalité de Menton a accueilli ce mercredi (de 14h à 18h) les supporters des Aiglons, sur l'esplanade Francis Palmero. Comme lors de chaque Village, ils étaient des centaines à profiter des animations.

Deux recrues en dédicace

Comme à chaque fois, deux joueurs ont partagé un moment convivial avec les fans, petits et grands.

Les deux dernières recrues du mercato estival 2023, Romain Perraud et Aliou Balde ont pu, dès 16 heures, signer des autographes et prendre des photos avec les supporters.

"Les supporters nous donnent beaucoup d’amour. On essaie de leur rendre la pareille. Il y a beaucoup de monde à Menton, pourtant on est juste à côté de Monaco. On connait la ferveur de nos supporters, elle va au-delà de Nice. Je ne suis pas étonné", s'extasie Romain Perraud.

Le latéral gauche était d'ailleurs notre invité sur 100% Aiglons, hier soir.

D'autres Villages OGC Nice se tiendront aux quatre coins des Alpes-Maritimes cette saison. Nous vous préviendrons dans 100% Aiglons, l'émission du lundi au vendredi par et pour les supporters de l'OGC Nice.