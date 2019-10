INSOLITE Des châtelleraudaises vont animer la mi-temps de PSG-OM

Châtellerault, France

C'est l'excitation générale pour les adolescentes du Stade Olympique de Châtellerault. Ce dimanche en minibus, les 11 joueuses, leur coache Coralie, vont prendre la direction de Paris. Attendues deux heures avant le début de la rencontre du très attendu Classico entre le PSG et l' OM, elles vont ensuite pouvoir fouler la pelouse devant les spectateurs à la mi-temps.

Axelle la capitaine nous explique "on va suivre la première mi-temps, en tribune, ensuite on passe par les vestiaires puis le terrain, pour jouer devant tout le monde." L’entraîneur Coralie Reneteau poursuit "chaque joueuse aura dix secondes pour partir du milieu de terrain, balle au pied, et se présentera face à la gardienne de but de l'équipe adverse."

Salomé, la gardienne du SOC est surexcitée: "non je n'ai pas trop de pression, après oui j'en rêve la nuit, je rêve même que j'embrasse M'Bappé sur la bouche, mais c'est pour ça, c'est pas possible ce n'est qu'un rêve." Plus sérieusement, avec ses co-équipières elles espèrent bien croiser les joueurs vedettes de l' OM et du PSG, pour "_des selfies ou pourquoi pas faire signer des maillot_s." Les moins de 13 ans et moins de 15 ans qui ont répété des séances de traversées de terrains avec un tir en un contre un contre contre la gardienne adverse histoire de bien se mettre en jambes d'ici dimanche soir.