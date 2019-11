Des Crocos inoffensifs, nouvelle défaite à Angers (1-0)

A Angers, Bernard Blaquart fêtait jour pour jour ses 4 ans comme entraîneur du club, malheureusement ses joueurs ne lui ont pas offert de cadeau. Les Nîmois s'inclinent sur le plus petit des scores. Sixième défaite de la saison en Ligue 1, Nîmes ne gagne plus depuis le 21 septembre dernier.

Angers, France

Contre notamment quatre anciens Nîmois (Butelle, Bobichon, Alioui et Thioub), le Nîmes Olympique a perdu pour cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1.

Un manque cruel de réalisme pour les Crocos

Face à un surprenant troisième de L1 (au début du match), les Nîmois n'étaient pas favoris mais ils se sont créés de belles occasions. Les Crocos auraient pu ouvrir le score par Philippoteaux, son tir du droit ne trouve pas le cadre (0-0, 24e). En seconde période, en deux minutes, les Gardois ont eu 2 occasions franches, pas suffisantes pour marquer. Suite à un beau travail de Valls, Denkey enchaîne contrôle, dribble, frappe du droit et oblige Butelle à faire son premier arrêt (0-0, 53e). Puis sur un bon centre de Fehrat de la droite, Martinez coupe la trajectoire du ballon mais rate de peu la cage de Butelle (0-0, 55e).

Les anciens Nîmois font mal au club gardois

Les Angevins meilleurs en seconde période sont proches de marquer sur une frappe de Santamaria qui touche le poteau (0-0, 54e). Mais la vraie différence dans le jeu se voit avec l'entrée de Thioub (0-0, 58e). L'unique but du match est inscrit par Mangani et les anciens crocos y sont pour quelque chose malheureusement : Thioub déborde sur la gauche pour donner le ballon à Mangani, ce dernier sert Bobichon. La frappe du natif de Bagnols sur Cèze est contrée par Bernardoni. Le ballon revient sur Mangani qui marque du gauche.

Des statistiques de plus en plus inquiétantes

Depuis le début de la saison, les Gardois n'ont toujours pas gagné à l’extérieur. Seulement 4 points pris sur 24 en jeu en dehors des Costières. Nîmes est surtout l'équipe qui a gagné le moins de matchs, juste 2 victoires en 13 rencontres jouées. Et sur les 13 matchs, Nîmes en a perdu quasiment la moitié (6).

Bernardoni et Deaux de retour sur les terrains

Le point positif dans cette défaite est le retour de deux piliers du club, Paul Bernardoni et Lucas Deaux. Le gardien nîmois a réalisé une grosse performance pour son retour après 7 semaines sans jouer, réalisant de nombreux arrêts. Bernard Blaquart qui s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère est heureux du retour de "Berni" : "Il amène énormément même si je rappelle que Lucas Dias a été très bon dans son intérim. Paul a une personnalité plus affirmée, il apporte énormément au club. Il a fait un très bon match !" Lucas Deaux à court de rythme est entré à l'heure de jeu et fera sans aucun doute du bien pour un match crucial qui attend les Nîmois le samedi 30 Novembre. Le promu Metz viendra au stade des Costieres. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.