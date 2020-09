Des débuts difficiles à Nantes pour Didier Deschamps

Le chemin vers une carrière professionnelle de footballeur n'est pas chose aisée. Surtout lorsque l'on quitte parents et amis à 14 ans pour poursuivre cet objectif. C'est ce dont se souvient Didier Deschamps à son arrivée au Centre de Formation de Nantes en 1982.

"Ça a été dur mais je ne me suis jamais plaint", lance Didier Deschamps, actuel sélectionneur de foot des Bleus, au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza sur France Bleu. L'ancien capitaine emblématique de l'équipe de France se souvient du moment où il a laissé de côté sa vie d’ado dans le Pays basque pour se former au métier de footballeur.

Obligé de grandir plus vite

C'était en 1982, Didier Deschamps avait 14 ans, et il rejoignait alors le centre de formation de la Jonelière à Nantes à quelque 600 km de chez lui. Il s’agit d’une grande ville, le futur champion du monde 98 est loin de sa terre natale et se retrouve le benjamin du groupe. Il côtoie des joueurs de 3 à 4 ans plus âgés et la cohabitation n’est pas simple.

La seule solution pour s’intégrer progressivement selon Didier Deschamps : « On est obligé de gagner en maturité, de vivre avec les autres… ».

Une motivation en acier

Derrière tous ces efforts réside un objectif que le jeune joueur de l’époque ne perd pas de vue : décrocher un contrat professionnel à Nantes. Trois ans plus tard, en 1985, ce sera chose faite. Didier Deschamps foule pour la première fois les pelouses de la Division 1 sous l’œil de l’entraîneur de l’époque, Jean-Claude Suaudeau.