Des drapeaux ont failli priver le SM Caen de la victoire à Rennes

Lors de la 8e journée de Ligue 1, la goal line technology avait indiqué par erreur que le ballon était rentré dans les buts du SM Caen sur un corner de Rennes. L'arbitre de la rencontre avait accordé le but avant de se raviser. Selon la LFP, des drapeaux sont à l'origine du dysfonctionnement.

Lors du match Rennes - SM Caen le 30 septembre dernier, l'arbitre avait stoppé la rencontre et indiqué que sa montre avait vibré. Elle indiquait que le ballon avait franchi la ligne des buts caennais sur un corner direct malgré le dégagement au point de Rémy Vercoutre. Le gardien caennais suivi par son capitaine Julien Féret et la quasi totalité de l'équipe normande avait contesté la décision d'accorder ce but imaginaire. Après discussion avec ses assistants, M. Amaury Delerue avait modifié sa décision et annulé le but.

Lors des discussions avec l'arbitre, Rémy Vercoutre avait montré son maillot jaune fluo pour dire qu'il pouvait être à l'origine du bug de la goal line technology. Des tests effectués vendredi dernier à la demande de la Ligue de football professionnelle estiment désormais que ce sont des drapeaux qui sont à l'origine de ce dysfonctionnement "en obstruant le champs des caméras."

Cette erreur a été heureusement sans conséquence pour le SM Caen qui s'est imposé 1-0 à Rennes non sans avoir eu une petite frayeur et une grosse colère. "Heureusement, on a eu un délégué qui a pris ses responsabilités pour faire infléchir la décision du corps arbitral, avait déclaré après la rencontre le gardien du SM Caen. Cela fait quelques erreurs maintenant. Pour le bien du championnat il faudra à un moment donné se poser les bonnes questions et surtout y répondre. Parce que pour le coup cela n'aide pas du tout l'arbitre."