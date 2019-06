Des écoliers corses à la Coupe du Monde féminine

Une cinquantaine d'élèves de Corse auront le bonheur d'assister à un match de la Coupe du Monde féminine ce dimanche à Nice, entre la Suède et la Thaïlande : les CE1 de l'école de la "Résidence des Iles" à Ajaccio et les CE2 / CM1 de l'école "Principellu" de Furiani.

Toutes les écoles de Corse ont été sollicité pour participer aux grandes épreuves sportives qui se déroulent ou qui vont se dérouler en France : les Jeux Olympiques en 2024 et la Coupe du Monde féminine de Football qui vient de débuter il y a une semaine. Deux d'entre elles, qui ont remporté un concours régional lancé par la Fédération Française de Football et relayé sur place par la Ligue Corse, auront la chance de partir ce dimanche à Nice assister à un match de cette Coupe du Monde entre la Suède et la Thaïlande : les CE1 de l'école de la "Résidence des Iles" à Ajaccio et les CE2 / CM1 de l'école "Principellu" de Furiani ...

"Principellu" la bien nommée ! © Radio France - Jean Pruneta

L'école de Furiani et ses élèves de CE2 / CM1 ont fait leur l'une des leçons de vie défendue par le "Petit Prince", personnage de St Exupery et qui a donén son nom à cetet école : "Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité". Les petits "Principelli" ont crû au leur et il s'est réalisé en prenant la forme de cette maquette victorieuse qui trône dans la salle de classe. Comme une invitation au voyage , sportif mais aussi et surtout culturel et éducatif. Une maquette représentant un stade de Football avec des drapeaux plantés représentant toutes les nations engagées dans cette compétition et les photos des élèves, chacun défendant une valeur du sport.

Cet engouement autour d'un concours avait surtout pour objectif d'amener les enfants à découvrir, apprendre et partager les leçons de vie que peut procurer le sport, surtout collectif. Et l'objectif recherché est déjà atteint selon la Directrice du Principellu, Christiane Pietri.

C'est remplis de ces valeurs que les jeunes bastiais retrouveront donc leurs homologues ajacciens dimanche matin à l'Aéroport de Nice, direction le stade de l'Allianz Riviera de Nice et ce match de la Coupe du Monde Féminine Suède-Thaïlande qui se jouera à 15h.