Des écoliers niçois posent avec le trophée de la Coupe du Monde de foot féminin

Nice, France

Avant d'être soulevé, on l'espère, par l'équipe de France de football le 7 juillet, le trophée officiel du mondial féminin était de passage ce jeudi à Nice, une des neufs villes hôtes de la compétition avec six matchs au programme.

Les enfants de l’école élémentaire de Saint-Pierre-de-Feric de @VilledeNice découvrent le trophée et la mascotte @EttieFrance19 du @MondialFemininpic.twitter.com/eH1WKRNgEi — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 23, 2019

Présenté au public quai Rauba Capeu entre 13h et 14h, en présence notamment du Champion du Monde Youri Djorkaeff, ambassadeur de la Fifa, le trophée était quelques heures plus tôt dans la cour d'une des écoles niçoises, qui n'a pas été choisie au hasard. Les écoliers de Saint-Pierre-de-Feric, sur les collines, ont remporté le concours national des écoles de la plus belle affiche du Mondial, avec des messages très positifs. "Femmes et toutes capables de briller" voilà un des messages qu'on peut lire sur cette affiche.

"Les hommes ne doivent pas se moquer des femmes" Stella et ses camarades vainqueurs du concours de la plus belle affiche pour le Mondial Féminin Copier

Ils ont donc pu prendre la pose avec le trophée et avec la mascotte de la compétition Ettie, et ils ont eu le droit de tirer quelques tirs au but en présence là aussi de Youri Djorkaeff, qui a fait une apparition surprise. Ces écoliers qui ont remporté ce concours ont aussi gagné le droit d'assister au match des Bleues face à la Norvège à l'Allianz Riviera le 12 juin prochain.