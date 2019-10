Des footballeuses châtelleraudaises sur la pelouse du Parc des Princes, en plein classico PSG/OM

"C'était génial, même si on a perdu". Les moins de 13 et moins de 15 ans du SOC, le club de foot de Châtellerault, était ce dimanche 27 octobre dans la soirée, sur la pelouse du Parc des Princes. A la mi-temps, du classico PSG/OM, elles ont participé à un challenge de tirs aux buts.

Châtellerault, France

Les filles du SOC se sont inclinées 3 à 1, lors de leur challenge Orange à la mi-temps du classico PSG/OM, sur la pelouse du Parc des Princes. Une défaite, mais quand même un beau match, avec la victoire du PSG qu'il l'a emporté 4 à 0 face aux Marseillais. "C'était un truc de ouf!", s'amusent-elles. "J'ai touché la main avec mon genou et plus jamais je me lave".

Deux buts ont été inscrits par l'Argentin Mauro Icardi et les deux autres, par Kylian MBappé. Et ça a bien marqué nos jeunes joueuses poitevines : "Et MBappé, il était trop beau !".