Les Girondins de Bordeaux battent Rennes 1-0 "avec du caractère" mais sans briller

Les Girondins de Bordeaux sont allés chercher un petit exploit ce vendredi soir en Bretagne. Une victoire 1-0 face à un Stade Rennais visiblement bien gêné par le bloc compact et un très bon pressing collectif de la part des Marine et Blanc.

Une victoire obtenue grâce à Hatem Ben Arfa auteur de son premier but avec les Girondins de Bordeaux. Pour autant, voir Hatem Ben Arfa marquer contre Rennes, son ancien club, n'a rien d'étonnant. C'est même le club qui lui réussit le mieux car en 12 rencontres, il a marqué à sept reprises et délivré trois passes décisives.

"Un acte fondateur "

Battre le troisième de Ligue 1 et en plus de cela dans son stade, les Girondins ne pouvaient pas rêver mieux comme déclic. Bordeaux n'avait plus battu les Bretons depuis cinq ans et ils n'avaient pas gagné au Roazhon Park depuis 2013.

Depuis le début de la saison, les Bordelais avaient manqué tous leurs rendez-vous face aux grosses écuries du championnat, comme Marseille (1-3) et Monaco (0-4). Voilà pourquoi, selon le coach Jean-Louis Gasset, ce match "peut être un acteur fondateur".

"Pas joué notre meilleur football"

À défaut d'avoir brillé, les Girondins de Bordeaux ont montré du caractère. Paul Baysse, le défenseur central de 31 ans, est lucide sur le constat qu'il fait de cette rencontre.

Après leur but en 1ère période, les Bordelais ont fermé le verrou à double tour, au risque de subir les assauts rennais. C'est ce qui s'est passé dans les 20 dernières minutes. "On est costaud ce soir et on se dit que ça nous donne de la confiance pour les prochains matchs car on a défendu en équipe", relate Paul Baysse. Un état d'esprit collectif que le défenseur bordelais a martelé en conférence de presse d'après-match.

Samuel Kalu sort en boitant

C'est peut-être la seule ombre au tableau, la possible blessure de Samuel Kalu. L'ailier nigérian de 23 ans ne devait pas débuter la rencontre, avait expliqué son coach Jean-Louis Gasset en conférence de presse deux jours plus tôt. Pourtant, la veille du match, l'entraîneur bordelais l'a trouvé suffisamment en forme pour commencer. Résultat : Samuel Kalu a reçu de nombreux coups dont un qui l'a contraint à sortir à l'heure de jeu en boitant. Son état de santé sera communiqué par le club dans la semaine.