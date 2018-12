Des heureux, des déçus ce samedi pour les dernières ventes de place pour le match du PSG mardi à Orléans.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Les plus motivés ont passé la nuit devant le stade de la Source. Un jeune supporter a passé la nuit dans une voiture avec son grand-père et ils sont arrivés vers 2H du matin. "J'ai croisé des agents qui étaient en train d'installer les barrières, je n'ai dormi que d'un oeil car j'avais peur que les gens commencent à arriver" raconte-t-il. Denis, venu de Sandillon, prévoyait au départ être devant les grilles du stade à 8H, mais il a préféré anticiper et il est arriver avant 6H. "Il n'y avait pas grand monde, mais en quelques dizaines de minutes, on s'est retrouvé à quelques dizaines à faire la queue". Devant l'affluence matinale, l'USO a pris les devants, les 700 premiers ont pu accéder au parking du gymnase Cathelineau où des barrières avaient été disposées.

Couvertures, sièges pliables, thermos, les plus matinaux avaient prévu tout un attirail pour patienter dans le froid. © Radio France - Johan Gand

Les autres devaient patienter sur le parking de l'Avenue de la Recherche Scientifique, mais sans garantie de pouvoir avoir des billets. Puisque la vente était limitée à 2 places par personnes, les plus optimistes ont décidé de tenter leur chance, mais rapidement, le groupe composé de plusieurs centaines de personnes s'est réduit. Certains "retardataires" (ceux qui n'étaient pas là avant 9h) et qui donc n'avaient pas accès à la zone du parking ont commencé à rebrousser chemin. Et donc avant même l'ouverture des guichets, le club prévenait que vu la file d'attente ce n'était plus la peine de tenter de se rendre au stade, sous peine de se retrouver bredouille. Un homme sur le point de se garer vers 10H30 baisse sa vitre en voyant certains rebrousser chemin "Il n'y en a déjà plu??" "On vient de nous dire que ce n'est pas la peine vu la file qu'il y a""Alors tant pis, ce sera à la télé" conclut l'automobiliste résigné.

"Moment historique"

En revanche pour ceux qui s'y étaient pris de bonne heure et qui avaient pu être dans les 700 premiers, le soulagement se faisait sentir. Pourtant rapidement, ils ont compris qu'il ne faudrait pas être exigeant sur le placement "Je voulais Vagner, mais on vient de me dire que c'était déjà complet, alors ce sera tribune Orléans, peu importe" déclare un supporter pourtant bien placé dans la file d'attente. Et puis à force de patience et de persévérance, les guichets se rapprochent. Pour certains cela fait déjà 5 heures qu'ils patientent dans le froid, mais à la vision des guichets qui s'ouvrent devant eux, le sourire revient. D'autres n'ont pas de pièce d'identité et ça côté club c'est non négociable, les places doivent être nominatives et malgré les longues heures d'attente ils repartent sans rien.

Toute la matinée, les machines ont édité des billets sur un rythme éffréné et les personnes aux guichets ont du suivre le rythme. © Radio France - Johan Gand

Alassane, arrivé à 6H, gros plaid sur le dos est ravi "Ca y est je les ai, on va pouvoir venir voir le match avec le fiston, les Mbappe, Neymar et toute la clique, il va être content, c'est une surprise". Flavien lui aussi tient ses précieux billets "C'est un événement dans l'orléanais. Il y a quelques jours j'ai assisté à la qualification de St-Pryvé St-Hilaire contre Troyes en coupe de France, on a assisté à un exploit j'espère qu'on va revivre ça. Mais déjà si c'est un match accroché on sera ravi". Tout compris, places assises et debout en pourtour, ce sont 8400 supporters qui sont attendus ce mardi à la Source, ça change des affluences en championnat. Et pour les déçus, France Bleu Orléans vous proposera des places pour le match dans la Roue de Noël, restez bien à l'écoute si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté.