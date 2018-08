Nice, France

A 3 jours de la reprise de la saison de la ligue 1 de football et la réception du promu Reims samedi à 20h à l'Allianz Riviera, huit joueurs de l'OGC Nice sont allés à la rencontre des supporters sur le Quai des Etats-Unis dans le prolongement de la Promenade des Anglais. Le club de football de Nice a installé un village aux couleurs rouge et noir des Aiglons pour accueillir des centaines de supporters de 17h à 22h. Pendant plusieurs heures Wylan Cyprien, Pierre Less-Melou, Allan St Maximin, Adrien Tamézé, Walter Benitez et les nouvelles recrues du GYM Youcef Atal, Barbosa Danilo et Christophe Hérelle ont pris le temps de signer des autographes, faire des dédicaces et des photos avec leurs supporters.

ça remet du baume au coeur

Pour les joueurs et notamment Wylan Cyprien "c'est du bonheur de retrouver les supporters, ça remet du baume au coeur avant la reprise du championnat". Une ambiance détendue appréciée par les nombreux supporters. "C'est rare de les voir d'aussi près, c'est super" raconte Christophe supporter de l'OGC Nice depuis de longues années. Pour Allan St Maximin "c'est important de garder cette proximité avec les supporters, ça nous fait plaisir de se retrouver dans ces moments là, ça nous apporte de la force et ça nous donne envie de nous surpasser". Les fans du GYM ont pu profiter de différentes animations comme des séances de tirs au but ou des mini matchs de football. Plus de 4.000 personnes se sont rendues au village de l'OGC Nice installé ce mercredi 8 juillet sur le Quai des Etats-Unis à Nice.

Wylan Cyprien concentré et disponible pour les supporters du GYM. © Radio France - Justine Leclercq

Pierre Less-Melou heureux de retrouver les supporters de l'OGC Nice avant la reprise de la saison. © Radio France - Justine Leclercq

Plus de 4.000 personnes sont venues au village de l'OGC Nice. © Radio France - Justine leclercq