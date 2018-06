Châteauroux, France

Quatre joueurs de la réserve de la Berrichonne Football épinglés par la Commission de discipline de la Ligue pour paris sportifs illégaux. Thibault Plisson, Alexis Gonzalez Freitas, Thomas Philippon et Axel Cheriaux écopent tous les quatre de matchs de suspension et de 500 euros d'amende ferme ou avec sursis. Ces sanctions ont été prononcés mercredi 27 juin et figurent dans un communiqué de la LFP.

Campagnes de sensibilisation

Au total 36 joueurs et éducateurs ont été épinglés et La Berri est malheureusement le club le plus représenté au sein de ce contingent. Dans son communiqué la commission insiste sur le fait que ces infractions sont commises alors même que, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien.