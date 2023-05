Des joueurs du TFC refuseraient de porter le maillot arc-en-ciel contre Nantes

25 joueurs présents dans le groupe communiqué par le TFC à la veille de la réception du FC Nantes. C'est beaucoup. Beaucoup plus que d'habitude. Et pour cause, certains noms présents n'ont pas envie de jouer et de porter le maillot arborant les couleurs arc-en-ciel.

ⓘ Publicité

Cinq joueurs concernés ?

Cinq joueurs refuseraient ainsi de porter ce maillot face à Nantes au Stadium, selon La Dépêche. A une heure du coup d'envoi ce dimanche, on verra sur la feuille de match si certains manquent à l'appel. Cette décision de certains joueurs a plus que déçu les supporters du TFC, qui font part de leur colère sur les réseaux sociaux et ne veulent tout simplement plus les voir sous les couleurs violettes. Une polémique est en train de naître.