Grégory Coupet : " Un acte de solidarité extraordinaire pour amener du plaisir dans les cœurs "

Des légendes du ballon rond sont à Nice ce samedi soir (20h45) pour la bonne cause. D'anciens joueurs des équipes de France et d'Italie vont s'affronter dans le cadre d'un match caritatif au profit des victimes de l'attentat de Nice. Il reste des places. Le gardien Grégory Coupet y sera.

Des légendes du football français et italiens se mobilisent pour les victimes de l'attentat de Nice. Un match de gala se joue ce samedi soir à l'Allianz Riviera. Il oppose d'anciens joueurs de l'équipe de France et de la Squadra Azzura. Tous réunis pour un moment de solidarité, en hommage aux victimes de l'attaque du 14 juillet qui a fait 86 morts et des centaines de blessés.

Il y aura du beau monde des deux côtés, mais notamment chez les Bleus avec des champions du Monde et d'Europe : Laurent Blanc, Lilian Thuram, Christophe Dugarry, David Trezeguet... mais aussi d'anciens membres de la sélection comme Ludovic Giuly, l'azuréen Sébastien Frey ou Grégory Coupet. L'ancien gardien de Lyon et Paris était l'invité de France Bleu Azur ce samedi midi. Il jouera le match à l'Allianz Riviera face à l'Italie.

" On n'a plus l'âge du haut-niveau. Mais le football reste un jeu et on peut amener du plaisir et de la joie dans les cœurs. "

Grégory Coupet, l'ancien gardien de l'équipe de France, invité de France Bleu Azur. Copier

Il reste encore des places

La recette de cette rencontre amicale entre anciennes gloires du foot tricolore et transalpin sera reversée aux victimes de l'attentat de Nice survenu le 14 juillet dernier. L'objectif est donc de remplir un maximum l'Allianz Riviera. Il reste encore des places. Il ne faut donc pas hésiter à venir profiter de ce moment sympa et solidaire. Les tarifs sont de 10, 20 et 30 euros. Un levé de rideau entre la Selecioun (équipe exclusivement composée de joueurs nés à Nice) et l'AS Cannes aura lieu à 19h. Les portes de l'Allianz Riviera s'ouvre à 18h45.