Coronavirus : des masques aux couleurs du Montpellier Hérault vendus pour la bonne cause

Comme pour les maillots, il en existe trois types : domicile, extérieur et third. Trois masques disponibles sur la boutique en ligne, à partir du mardi 5 mai 2020. Les bénéfices seront reversés au fonds de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu dans le cadre d'une action menée au profit du CHU de Montpellier, alors que le fonds oeuvre déjà dans de nombreux domaines, notamment en faveur des enfants hospitalisés ou encore de l'environnement.

Les masques proposés, confectionnés en tissu, seront disponibles en tailles adulte et enfant : six euros l'unité, quinze euros le lot de trois. Les commandes seront traitées à partir du 11 mai, et un exemplaire sera offert à chaque membre du club des loulous.