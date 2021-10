Des minutes de silence sur tous les terrains de foot de Vaucluse ce week-end après la mort d'un joueur

Le monde du football est en deuil après le décès d'un joueur de l'équipe senior de Rasteau dimanche, en plein match. Cet homme de 41 ans est mort des suites d'un arrêt cardiaque sur le terrain à Avignon pour la coupe du Grand Vaucluse.

Un drame qui arrive quelques semaines après le retour sur les terrains de foot, après un an et demi de parenthèse Covid. Le district de football du Grand Vaucluse a d'ores et déjà décidé d'observer une minute de silence le week-end prochain avant chaque match en mémoire de Badr Laksour. Une cellule psychologique a aussi été mise en place pour soutenir ses coéquipiers de Rasteau.

Des formations aux premiers secours

Dimanche, lors du match contre Avignon Ouest, Badr Laksour venait tous juste de rentrer sur le terrain quand il a fait son malaise, raconte Michel Serre, le président du district de football du Grand Vaucluse. "Il a effectué un contrôle de la balle avec la poitrine avant de s'écrouler. Des joueurs lui ont prodigué les premiers secours en attendant l'arrivée de l'ambulance".

Des gestes de premiers secours auxquels sont formés de plus en plus de joueurs et d'encadrants. "Cette formation va devenir bientôt obligatoire pour les arbitres", annonce Michel Serre, pour qui cela devient une priorité. Le président du district se dit bouleversé et adresse ses pensées à la famille du joueur de Rasteau, à ses proches et à ses coéquipiers.