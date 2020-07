Des Pays-Bas à Metz à pied : Karin et Maarten ont tiré un livre de leur aventure

Il y a deux ans, Karin de Graaff et Maarten Metz se lançait dans une grande randonnée entre les Pays-Bas et le stade Saint-Symphorien. Les plus fervents supporters hollandais du FC Metz ont écrit un livre pour retracer cette aventure.

18 mai 2018. Après 26 jours de marche et près de 657 km parcourus à pied, Karin De Graaff et Maarten Metz posaient enfin leurs sacs à dos au pied du stade Saint-Symphorien. Le couple est fan inconditionnel du FC Metz : il y a le patronyme de Maarten tout d'abord, et leur village aux Pays-Bas a la particularité de se trouver sur la même longitude que la cité mosellane. D'où l'idée de se lancer dans cette aventure qui devait les mener au soir du dernier match de la saison à domicile entre Metz et Bordeaux. De cette randonnée mémorable, Karin et Maarten ont tiré un livre à la couverture grenat et intitulé "Ici c'est Metz".

Ampoules et coup d'envoi

"Nous sommes écrivains tous les deux, c'était donc naturel" confie Maarten Metz. L'ouvrage se présente de manière originale : les pages de gauches sont rédigées du point de vue de Karin, et les pages de droite, du point de vue de Maarten. Car chacun n'a pas vécu l'expérience de la même manière et en garde des souvenirs différents. "Ma femme se souvient de ses ampoules" rigole-t-il. Lui se rappelle surtout "du coup d'envoi de Metz-Bordeaux" que la direction du FC Metz leur avait symboliquement demandé d'effectuer, en hommage à leur périple un peu fou, et pour saluer leur fidélité au Club à la Croix de Lorraine. "L'accueil de la direction, des supporters... j'ai été très surpris" se souvient Maarten.

Bientôt de retour à Metz ?

Karin et Maarten sont revenus la saison passé voir un match à Saint-Symphorien et espèrent pouvoir faire de même cette année, une fois la nouvelle tribune Sud achevée, sauf si le coronavirus les en empêchent. En attendant, le couple continue de suivre à distance les résultats des grenats. Quant à leur carnet de voyage, il n'est pour l'instant disponible qu'en hollandais. Mais qui sait, une traduction sera peut-être un jour en vente du côté du Stade Saint-Symphorien ?