Des propos racistes entendus pendant le match Toulouse - Rodez, le président "absolument écœuré"

Le Téfécé conclut bien tristement cette semaine de football. Sportivement, avec ce match nul contre Rodez (1-1), mais aussi en dehors de la pelouse. Des propos racistes ont été entendus pendant le match par les joueurs, et l'arbitre de la rencontre, qui l'a noté dans son rapport de match.

Il s'agit d'un spectateur situé en tribune Brice-Taton, qui a proféré des insultes racistes "à l'encontre d'un joueur de l'équipe visiteuse", indique le Téf' dans un communiqué publié ce lundi soir.

Le gardien du RAF, Lionel Mpasi est ce joueur visé, il a été soutenu par de nombreux joueurs ruthénois, venus voir le gardien à sa sortie du terrain.

Cela me donne envie de vomir.

Le président du TFC, Damien Comolli a présenté ses excuses à Lionel Mpasi et au club de Rodez. Devant la presse il a déclaré être "en colère, dégouté. J'ai eu un pressentiment quand j'ai vu la réaction du gardien de Rodez, je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. [...] Je suis allé voir Pierre-Olivier Murat (le président ruthénois), qui m'a dit que son gardien a été victime d'insultes racistes, par deux fois. Je suis allé dans le bureau des délégués avec lui et le gardien. Je me suis excusé au nom du club. [...]Le gardien m'a décrit à quoi l'auteur des insultes ressemblait, comment il était habillé, où il était placé, il était derrière un des stadiers. Je suis absolument écœuré, on fait beaucoup contre les discriminations et c'est le genre de trucs qui donne envie de vomir."

Le supporter en cours d'identification

"Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination, précisent les Violets. L'identification de l'individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires", conclut le communiqué, publié rapidement après la fin du match.

Le coach du RAF, Laurent Peyrelade a réagi après le match : "Ce stade est magnifique, avec ce public, il est encore plus beau. Il faudrait que les supporters restent des supporters, et leur rappeler que Mpasi est passé par Toulouse."Lionel Mpasi est effectivement passé dans les rangs des Violets, de 2012 à 2015, avant de signer à Rodez.

