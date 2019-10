"Dès qu'il y a des filles dans un équipe, le niveau de jeu est sensationnel" : Claudia Tagbo invitée de 100% PSG

La comédienne Claudia Tagbo était l'invitée de 100% PSG sur France Bleu Paris le mardi 8 octobre

Paris, France

Actuellement à l'affiche de Ghost le Musical au Théâtre Mogador, la comédienne Claudia Tagbo est également une fan de sport, et avant tout du Paris Saint-Germain, dont elle suit assidûment les matchs et les résultats des équipes de football, de football féminin, ainsi que de handball. Invitée de 100% PSG le mardi 08 octobre, elle partageait avec nous sa passion pour le sport et son soutien aux filles qui en font.

