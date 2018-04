Le Havre, France

Alors que la famille, les proches et le Havre AC sont encore sous le choc après la mort de Samba Diop, une enquête pour "recherche des causes de la mort" a été ouverte par le parquet du Havre. Rien d'anormal ou de surprenant, dans la mesure où il s'agit de déterminer les causes du décès du jeune footballeur havrais, survenu brutalement samedi matin. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs doivent recueillir un maximum de témoignages et procéder à un certains nombres de constatations.

Une autopsie pourrait notamment être ordonnée ; ce n'était pas encore le cas ce lundi midi, la date n'avait pas été fixée. Par ailleurs, le suivi médical du joueur devrait être examiné de près. Le parquet pourrait demander la saisie du dossier médical au centre centre de formation. Dans la majorité des cas, ce type d'enquête conduit à un classement sans suite, nous indique une source judiciaire. Il n'est pas non plus exclu qu'elle mette en évidence des responsabilités.

Explications de Bertrand Queneutte :

L'enquête - Par Bertrand Queneutte Copier

A la demande du parquet, les enquêteurs vont procéder à un maximum d'auditions et de constatations. Ils vont aussi s'intéresser au suivi médical du joueur. Ce que l’on sait, c’est que Samba Diop a récemment contracté une mononucléose, maladie infectieuse qui affaiblit le corps et qui peut entraîner des complications notamment cardiaque, jusqu’à une myocardite : autrement dit, un dysfonctionnement du cœur qui cause chaque année la mort de nombreux sportifs, essentiellement amateurs.

Pour l'heure, rien n'indique un lien de cause à effet, mais si une autopsie devait le confirmer, les enquêteurs se poseraient alors une certain nombre de questions concernant la manière dont il a été soigné. Par ailleurs, et notamment si la raison de la mort était d'une toute autre nature, le dossier médical du joueur devrait être épluché, ainsi que la gestion du centre de formation sur un plan médical. La Fédération Française de Football exige en effet un certains nombres d'examens pour les footballeurs, chaque saison, ainsi que la présence et l'intervention d'un médecin à hauteur de 15h par semaine dans un centre de formation comme celui du HAC.