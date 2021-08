Des rappeurs auvergnats composent leur hymne pour le Clermont Foot 63

Fans de football, les rappeurs clermontois du groupe Metodik et le montluçonnais Yan.CK ont composé un hymne pour accompagner la première saison en ligue 1 du Clermont Foot. Ils espèrent maintenant que le titre emportera l'adhésion du club et des supporters.

"C'est un cadeau pour notre club, pour notre ville, pour les supporters", résume Beebs, l'un des membres du groupe Metodik, fondé il y a une vingtaine d'années par deux frères et leur cousin. Des clermontois fans de ballon rond, forcément fiers de voir leur club accéder pour la première fois de son histoire au championnat de ligue 1.

Les rappeurs clermontois de Metodik racontent la création de leur hymne pour le Clermont Foot. Copier

"C'est plus qu'inspirant, surtout que moi j'ai joué au Clermont Foot étant jeune", sourit Gaets qui a écrit une partie des paroles de cet hymne. "On a revu notre copie plusieurs fois", ajoute Misträlopitek, "il fallait des paroles pour le plus grand nombre, un truc rassembleur, qu'on puisse reprendre dans le stade."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est aussi dans cet esprit que leur acolyte montluçonnais, Yan.CK, et DJ Beebs ont composé la musique de cet hymne. "On a cherché des nappes et des samples un peu guerriers pour montrer qu'on n'est pas en ligue 1 pour rigoler ! Avec un rythme entraînant pour que tout le monde puisse bouger dessus."

Beebs, du groupe clermontois Metodik a composé la musique de cet hymne avec le montluçonnais Yan.CK Copier

Le rêve de jouer au stade

Les rappeurs assurent qu'ils ont produit ce titre sans arrière pensée, simplement pour "rassembler tout le monde". "C'est comme si on avait fait le bébé et c'est à eux de le faire grandir", conclut Gaets. "On espère que le Clermont Foot prendra le relais, ce serait cool, et que les joueurs et les supporters s'approprient le morceau." Avec évidemment le rêve de pouvoir un jour faire résonner cet hymne dans l'enceinte du stade Montpied.