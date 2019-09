Ligue 1 : Des regrets pour le FC Metz après le match nul contre Toulouse

Le FC Metz a mené deux fois au score face à Toulouse ce samedi, lors de la 8ème journée de Ligue 1, mais a été rattrapé par la patrouille dans un finish de folie, avec l'égalisation toulousaine à la 96ème minute : 2-2. On ne cède pas à l'abattement côté grenat, ce point du match nul reste précieux.

Un point c'est tout. Pourtant les Messins ont bien cru réaliser la semaine parfaite lorsqu'ils menaient 2-1 à la 91ème minute de jeu, grâce au penalty transformé par Ibrahima Niane. Mais à une minute du terme de ce match, les Grenats ont craqué sur un contre parfaitement joué par Sanogo et Koulouris, le buteur. Une action et un match à revivre sur notre site.

4 points en 2 matchs après la victoire contre Saint-Etienne, mercredi : le FC Metz n'est pas relégable mais pourrait l'être en fonction des résultats des Stéphanois et de Strasbourg, ce dimanche.

Diallo marque... puis sort

Mais le point noir de la soirée, c'est la sortie sur blessure d'Habib Diallo. Auteur de son 6ème but de la saison, le Sénégalais s'est blessé au moment de sa frappe victorieuse (4'), victime d'un coup reçu sur le pied droit. La durée de son absence n'est pas encore connue, mais elle pourrait grandement handicaper le club à la croix de Lorraine.

Le résumé du match avec les commentaires de Thomas Jeangeorge Copier

Les Messins ont réussi, comme contre Saint-Etienne, à marquer tôt dans le match, et ont donné l'illusion de pouvoir tenir ce score jusqu'au terme de la rencontre. La première mi-temps mosellane était presque parfaite, il n'a manqué qu'un deuxième but, qui aurait fait très mal aux Violets, pour se donner de l'air. Marvin Gakpa a notamment été très entreprenant et s'est retrouvé proche de tromper Reynet à plusieurs reprises (14', 28').

Thierry Ambrose : "Un point, c'est déjà ça" Copier

Au rayon des bonnes performances, il faut évidemment saluer celle d'Alexandre Oukidja. L'international algérien s'est montré plus que solide face à William Vainqueur en première période, et a récidivé devant Gradel après la pause. Il n'a en revanche rien pu faire sur la tête à bout portant de Wesley Saïd (86'), tout juste entré en jeu, à la place de Mathieu Dossevi, applaudi par Saint-Symphorien à sa sortie.

Une égalisation logique, tant les Toulousains poussaient depuis le retour des vestiaires.

Un déplacement périlleux à Brest à venir

Mais les Messins peuvent tout de même nourrir des regrets : ne pas avoir réussi à tenir le 2-1, après le penalty réussi par Niane, déjà, mais aussi d'avoir laissé passer l'opportunité de respirer au classement.

En cas de victoire de Saint-Etienne à Nîmes et de Strasbourg contre Montpellier, ce dimanche, le FC Metz sera relégable.

Avant d'affronter un concurrent direct au maintien, samedi prochain, également promu, et juste derrière au classement : le Stade Brestois.