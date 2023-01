Des restrictions pour éviter les débordements en marge du match de football Montpellier-Marseille

Le Préfet de l'Hérault met en place des mesures de restriction pour éviter tout débordement en marge du match de football qui va opposer Montpellier à Marseille pour la 17eme journée de Ligue 1 lundi soir au stade de la Mosson.

Seuls 500 supporters de l'Olympique de Marseille , munis de billets, auront le droit d'accéder au stade. Les autres n'auront pas le droit d'y aller. Ni de circuler ou de stationner dans les quartiers de la Mosson, des hôpitaux et du centre-ville de Montpellier.

Interdiction de l'alcool avant, pendant et après le match

Il sera aussi interdit de transporter des fumigènes, des pétards, des drapeaux ou des banderoles dont le message appelle à la provocation, à la violence ou à la haine. Ainsi que tout objet qui pourrait servir de projectile. On rappelle que pendant le dernier match MHSC-OM, le 8 août 2021, il avait été interrompu à deux reprises, après des jets de projectiles et notamment une bouteille lancée dans le visage de Valentin Rongier. Ces mesures s'appliquent dès lundi midi et jusqu'à minuit. Et l'alcool est proscrit de 18h à 22 h dans et autour du stade. Sachant que le coup d'envoi est à 19h.