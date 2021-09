Des restrictions pour le match Stade Rennais/Tottenham jeudi au Roazhon Park

"Au regard du risque avéré de troubles à l'ordre public", le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris toutes une série de mesures restrictives avant le match Stade Rennais / Tottenham jeudi 16 septembre au Roazhon Park dans le cadre de la Ligue Europa Conférence.

* Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Tottenham Hotspur Football Club ou se comportant comme tel d’accéder au stade Roazhon Park et de circuler ou de stationner dans les rues autour du stade, dans le centre ville de Rennes.

Cependant l'accès à la tribune visiteurs est autorisé à 530 supporters anglais maximum munis du pass sanitaire et d'un billet.

* La vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites autour du Roazhon Park.

* La possession, le transport et l’utilisation de fusées, artifices de toute nature et objets susceptibles de constituer une arme sont interdits dans et autour du stade et dans le centre ville de Rennes.

Cet arrêté sera valable jeudi 16 septembre entre 11h et minuit.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine rappelle également que le port du masque est obligatoire aux abords du Roazhon Park et dans les files d'attente pour les plus de 11 ans et que le pass sanitaire est obligation pour assister à la rencontre.

Stade Rennais / Tottenham : coup d'envoi jeudi à 18h45, match à vivre en intégralité sur France Bleu Armorique.