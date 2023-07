"Des satisfactions sur l'intensité", le Racing Club de Strasbourg s'impose 3-0 face à Sturm Graz

Une belle victoire, grâce à un triplé d'Habib Diallo en première mi-temps. Le Racing Club de Strasbourg s'est imposé 3-0, face au vice-champion d'Autriche de Sturm Graz ce mercredi soir.

De bonnes choses et des améliorations à voir

Devant près de 5.000 spectateurs au Stadium de Colmar, cette victoire a fait plaisir au public, mais également au coach du Racing, Patrick Vieira.

"Je suis satisfait sur l'intensité et l'aspect physique. Il reste encore à améliorer des choses comme gérer la profondeur. On manque aussi de communication et d'agressivité. On doit continuer à travailler, car on est loin encore du niveau que l'on veut avoir," a commenté le coach, à l'issue de cette rencontre. L'effectif a tourné avec deux équipes différentes à chaque mi-temps.

"On voit que la préparation physique commence à porter ses fruits. J'ai senti quand même plus de jambes sur nos courses et sur l'intensité qu'on pouvait mettre. C'est de bonne augure pour la suite, et il faut continuer à travailler physiquement," a analysé Thomas Delaine, le défenseur du Racing.

La préparation continue

Cette victoire fait du bien, après la courte défaite contre les Turcs du Besiktas 2-1. La prochaine rencontre programmée pour la préparation se jouera samedi prochain à Fribourg. Le dernier match amical est prévu le 5 août à la Meinau, contre le Werder Brême.

On connait aussi la date et l'heure du premier match de la saison. Ce sera dimanche 13 août à la Meinau face à Lyon à 20h45. C'est donc LA grosse affiche à la télé pour la première de la saison.