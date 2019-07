Des stages de foot pour les vacances d'été dans le Loiret

La Millenium Football Academy propose des vacances sportives pour les jeunes qui désirent améliorer leur pratique du football. Il s'adresse aux jeunes garçons et filles de 10 à 15 ans, licenciés ou non et se déroulent à St-Jean-le-Blanc (juillet) et Amilly (août).